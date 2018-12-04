المنتدى المالي لدول الخليج يبحث آفاق التحديث الجذري للخدمات

المصدر: المنامة - البيان

أعلنت اللجنة المنظّمة للدورة السنوية الثامنة من المنتدى المالي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي تستضيفه البحرين العام المقبل، أن النسخة المقبلة من المنتدى الإقليمي، الذي يتعاون في تنظيمه مؤسسة «يورومني» الدولية ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، ستركز على آفاق التحديث الجذري للخدمات المالية.

ويحضر المنتدى أكثر من 800 مشارك من مختلف أنحاء العالم للتواصل والتعارف وتبادل الأفكار والرؤى حول تمكين الابتكار الشامل للقطاع المالي.

ويشارك في المنتدى ستيف وزنياك، الشريك المؤسس لعملاق التكنولوجيا «آبل»، كمتحدث رئيسي . وكان وزنياك شريك ستيف جوبز في تأسيس شركة «آبل» عام 1976، كما كان صاحب فكرة إطلاق أول حاسوب شخصي من «آبل».

وهو أيضاً متحدث متخصص وخبير في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتقنية سلسلة الكتل لحماية البيانات «بلوك تشين»، ومفاهيم التكنولوجيا المالية العامة، وهو مناصر دائم لإيجابيات العملات الرقمية المشفرة، التي تعد محل اهتمام العديد من المشاريع الناشئة في المنطقة. ويأتي انعقاد المنتدى في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا المالية «فنتك» اهتماما متزايدا ونمواً متصاعداً.