«ماركة» تصدر تصحيحاً لقرارات الجمعية العمومية

المصدر: دبي - البيان

أصدرت شركة «ماركة» القابضة تصحيحاً للقرارات التي تمت الموافقة عليها خلال جمعيتها العمومية المنعقدة في نوفمبر الماضي بحضور المساهمين، وفي مقدمتها خفض رأسمال الشركة لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 450 مليون درهم. ضم الاجتماع خالد بن كلبان، رئيس مجلس الإدارة، وجمال الحاي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة خالد محمد الكمدة، ومحمد سيف الكتبي، وعبدالله حمد العواني.

وأقرت الجمعية العمومية للشركة جميع القرارات المقترحة، أولها مناقشة التقرير المقدم من قبل الخبير المستقل الذي تم تعيينه بناءً على طلب المساهمين، وثانياً إبراء ذمة جمال الحاي وخالد المهيري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

كما أقرت إبراء ذمة مدقق الحسابات «برايس ووترهاوس كويرز» عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، ووافقت كذلك على استمرار الشركة في مباشرة نشاطها بحسب المادة (302) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية «قانون الشركات».

ووافقت الجمعية العمومية على خفض رأس مال أسهم الشركة من 500 مليون إلى 49,87 مليون درهم، كما فوّضت مجلس إدارة الشركة وأي شخص يخولونه باتخاذ جميع الإجراءات والخطوات الضرورية لإنجاز عمليات خفض وزيادة رأس المال.