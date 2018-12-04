اجتماع ناجح لشركة لودوس في دبي

المصدر: دبي- البيان

عقد مستثمرو «لودوس» في الشرق الأوسط مؤتمراً ناجحاً في دبي. وقامت شركة «سوفت بنك» بالاستثمار في المشروع إلى جانب عدد من كبار المستثمرين

والتزمت «لودوس» بإنشاء منظومة ألعاب لامركزية ويتبعها النشاط الأول وهو إطلاق «محفظة لود باي» التي تطبق التفاعل بين التطبيقات على شبكة الإنترنت وخارجها، فضلاً عن معاملات الأصول الرقمية عبر الإنترنت والنقد المباشر غير المتصل بالإنترنت. إلى جانب ذلك، فإنها تسجل الأصول والبيانات الرئيسية للاعبين بهدف زيادة الشفافية.

وتم تطوير «محفظة لود باي» بالاعتماد على تقنية «بلازما كاش» التي تطبق مخطط توسيع قدرات السلسلة الجانبية. وسيقوم تبادل الألعاب اللامركزي بدمج جميع الأصول الرقمية القائمة على التعاملات الرقمية التابعة لـ «لودوس» للمعاملات الحالية المتعلقة بأصول الألعاب. وأنشأت «محفظة لود باي» منظومة ألعاب مبتكرة تتيح للاعبين كسب الأموال من خلال الألعاب والمناسبات الاجتماعية على حد سواء.