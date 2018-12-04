مؤتمر للمحكمين وخبراء الهندسة بدبي 12 ديسمبر

المصدر: دبي- البيان

تستضيف دبي المؤتمر الدولي للمحكمين والخبراء بالقطاع الهندسي في الفترة من 12 الى 13 ديسمبر 2018 بفندق دوست تاني بدبي. وسيشارك بالمؤتمر 20 متحدثا وخبيرا عالميا لعرض أفضل الممارسات في مجال إدارة التحكيم الهندسي المحلي والدولي ومهنة الخبرة الهندسية وأخلاقيات المهنة، وإدارة النزاعات والوساطة في التخصصات الهندسية ذات العلاقة بمشاريع القطاع الهندسي.

كما يوفر المؤتمر منصة مهمة للتعرف على أهم الممارسات العالمية في مجال الوساطة والحلول البديلة للمنازعات خاصة مع وجود الدراسات الخاصة بتوقع نمو قطاع الإنشاءات عالمياً في الفترة حتى عام 2022 بقيمة 12,7 تريليون دولار.

وقال الدكتور ماجد فاروق حنا رئيس للجنة التنفيذية العليا للمؤتمر، إن المؤتمر هذا العام يستقطب العديد من الخبراء الذين سيستعرضون خلاصة تجاربهم في مجال التحكيم ومشاريع القطاع الهندسي والإنشاءات.

كما سيتم استعراض أفضل الممارسات والتقنيات في المجال، الدور الهام لاختيار نوع العقد في المشاريع العملاقة وتأثيره على تقليل المطالبات، عرض نموذج وإطار عمل ابتكاري في حلول النزاعات، كيفية نجاح مطالبات في العقود الدولية، كيفية جمع الأدلة وتقديم الوثائق للمفاوضات والوساطة والتحكيم، وأهمية الوساطة في العقود الإنشائية مع وسائل حلول النزاعات البديلة، واستخدام الوساطة لحل النزاعات.

كما سيتم إلقاء الضوء على ثورة التكنولوجيا في تغيير أوامر العمل، العقود الإلكترونية وتوافق القانون معها، عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إدارة المطالبات والمنازعات، المصداقية في رفع المطالبات للموافقة عليها قبل أن تصير منازعات، إنهاء التعاقد وأسبابه، عقود الفيديك الدولية، علم أدلة التحقيقات الهندسية في المواقع الإنشائية، دور الخبير الهندسي في التحكيم والتقرير الناجح للخبير عناصره ومكوناته.