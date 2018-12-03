«الطاقة والصناعة»: يوم تاريخي لا ينسى

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أكد الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة، أن الثاني من ديسمبر يوم تاريخي لا ينسى في قلب ووجدان شعب الإمارات وكل مقيم على أرضها.

وقال في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني الـ47 للدولة: «نستذكر في هذا اليوم إيمان الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالاتحاد ونظرته الاستشرافية لتوحيد القلوب والصفوف في وطن واحد ليسطر مجده نحو مستقبل مشرق.. فاليوم الوطني يمثل حقيقة راسخة على أرض الواقع قام فيها الشعب الإماراتي بأدوار بطولية أثبت للعالم أنه قادر على تحقيق الإنجازات وترك بصمة واضحة دولياً».

وتقدم النيادي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات الكريم بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين.

وأضاف أن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة غالية على نفوس أبناء الإمارات.