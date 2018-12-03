«باناسونيك» تتوقع نمو الإنفاق على الإلكترونيات المنزلية

المصدر: Ⅶ دبي ــ وائل اللبابيدي

توقّع أنتوني بيتر، مدير قسم الاتصالات المؤسسية، في باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا نمو إنفاق المستهلكين في الدولة على الإلكترونيات المنزلية الاستهلاكية خلال هذه الفترة من العام التي تتزامن مع موسم العطلات واقتراب رأس السنة، وهو ما يبشر بفترة مبيعات إيجابية لقطاع الإلكترونيات الاستهلاكية.

وأضاف بيتر في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» إن مزيداً من شركات صناعة المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية العالمية أصبحت تطور منتجات خاصة بطبيعة المنطقة، متوقعاً أن يصل حجم مبيعات سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات إلى 12.3 مليار درهم بحلول 2021، لافتاً إلى أنه وبحسب تقرير «يورومونيتور إنترناشيونال» فمن المتوقع نمو المبيعات في الدولة بنسبة تقارب 2% على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ولفت إلى أن الشركة اليابانية تحظى بحصة سوقية رائدة في سوق المنتجات الإلكترونية في الدولة عموماً، مؤكداً التزام الشركة بإطلاق مزيدٍ من المنتجات المصمّمة للمنطقة.

وأضاف بيتر: «نشهد في الوقت الراهن الكثير من المتطلبات التي تؤثر على القرارات الشرائية للعملاء، ونحن في «باناسونيك» ملتزمون دائماً بتطوير منتجات وحلول من شأنها تلبية متطلبات العملاء على أتم وجه

ولفت إلى أن إحدى أهم استراتيجيات «باناسونيك» تتلخص في رفع الوعي بعلامة الشركة، حيث تخطط الشركة للتعاون مع شركاء محليين لدعم الأنشطة السوقية وقنوات التوزيع، فضلاً عن تحسين أسلوب عرض المنتجات في المتاجر، لافتاً إلى استمرار الشركة بدعم حملة «صنّاع الجودة بإتقان ياباني» في الدولة.

وأكد أن الإمارات تعد إحدى أهم الأسواق الإقليمية لـ«باناسونيك» إذ تقف الدولة في طليعة المبادرات الذكية، وهو أمرٌ مبشّرٌ بالنسبة لقطاعنا.

منتجات

وأطلقت باناسونيك خطا جديدا من الغسالات المصممة خصيصاً لغسل العبايات، لتحافظ على جودة ولون القماش والتفاصيل المميّزة، والتي تستهدف النساء العربيات في إطار تطوير منتجات تلبي احتياجات الأسواق المحلية .