«بريتانيكا»: الإمارات وجهة شعبية للصناديق الأجنبية

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح

وصفت الموسوعة البريطانية «بريتانيكا» دولة الإمارات بأنها وجهة تتمتع بشعبية بالغة لدى الصناديق الأجنبية، وذلك في أحدث تقرير لها أصدرته عن اقتصاد الإمارات.

وأوضح تقرير «بريتانيكا» أن الإمارات بلغت هذه المكانة بفضل قوة قطاعها المالي الذي يعد واحداً من الأكثر القطاعات أهمية في اقتصادها.

وأكد التقرير أن دبي على وجه الخصوص باتت مركزاً عالمياً للخدمات المصرفية. وأضاف أن دبي اعتمدت في جانب كبير من ازدهارها الذي تنعم به حالياً على مكانتها التجارية المتميزة كمدخل رئيسي للخليج العربي. وتطرق التقرير إلى القطاعات الأخرى المهمة في اقتصاد الإمارات، بخلاف النفط، فأفاد بأن قطاعات الخدمات المالية، السياحة والإنشاءات لعبت دوراً اقتصادياً متزايد الأهمية في الدولة منذ نهاية حقبة التسعينات.