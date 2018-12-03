«الفهيم» توسّع استثماراتها الدولية في «بلاكلين» الألمانية

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ رامي سميح

قال خالد عبدالكريم الفهيم، عضو مجلس إدارة «مجموعة الفهيم»، إن المجموعة تعتزم التوسّع وزيادة استثماراتها في شركة «بلاكلين» الألمانية، المزوّد العالمي لخدمات القيادة المحترفة، لاسيما بعد افتتاح مكتب لها في دبي هو الأول في المنطقة.

وأضاف الفهيم، لـــــ «البيان الاقتصادي»، إن مكتب دبي سيكون بوابة «بلاكلين» للتوسّع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أن «بلاكلين» تعد الآن جزءاً رئيسياً من محفظتنا الاستثمارية الدولية. وأوضح، أن الشركة الألمانية عملت منذ سنوات على ابتكار طرق جديدة للتزويد بخدمات نقل متميّزة، يشمل نطاقها 60 دولة و300 مدينة و500 مطار من حول العالم، يتمّ تزويدها بخدمات استقبال وإرشاد في المطارات، وإمكانية الوصول إلى قاعات الانتظار فيها.

وكانت مجموعة الفهيم العاملة في مجال السيارات والضيافة والسفر، أعلنت مطلع العام الجاري انضمامها إلى مجموعة المستثمرين الاستراتيجيين في «بلاكلين»، وهما «دايملر أي جي» من خلال الشركة التابعة لها «دايملر» لخدمات التنقل، وشركة «بتوف بارتنرز» العالمية للاستثمار.

خدمات

من جانبه، قال جينز وولتورف الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـــ «بلاكلين»، إن شركته تضمن توفير خدمات بجودة عالية وبأسعارٍ معقولة وثابتة تشمل كافة التكاليف، مشيراً إلى أن افتتاح مكتب دبي يعد الثالث بعد المقر الرئيسي في برلين، ومكتب آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة. وأضاف لـــ «البيان الاقتصادي»، إن مكتب دبي سيعمل على دعم خدمة السيارة مع سائق المجانية التي يقدّمها «طيران الإمارات» للمسافرين في الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، وتشمل خدمات نقل من المطار وإليه، مشيراً إلى أن «بلاكلين» تؤمن هذه الخدمات لطيران الإمارات في كلّ من الهند وإيطاليا والسويد. ولفت إلى أنه من خلال مكتب دبي ستتمكن الشركة من إضافة مدن جديدة إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تقدّم «بلاكلين» خدماتها حالياً ضمن 21 مدينة قائمة في 10 دول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

شراكات

وقال وولتورف، إن الشركة تأمل في زيادة شراكتها مع «طيران الإمارات»، والتوسّع في المستقبل لإضافة وجهات أخرى إلى جانب الهند وإيطاليا والسويد، موضحاً أن الشركة لديها أسطول يضم آلاف المركبات والسيارات في جميع أنحاء العالم.

ولفت إلى أن الشركة تغطي عدة دول رئيسية في منطقة الشرق الأوسط حالياً من بينها الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وعمان وجنوب أفريقيا، فيما تتطلع لدخول مصر والمغرب في القريب العاجل، فضلاً عن تقديم خدماتها في الجزائر وتونس وكينيا وغانا ونيجيريا وموريتانيا في مارس 2019.