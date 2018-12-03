فعاليات وأنشطة في مركز برجمان

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أطلق مركز برجمان التجاري مجموعة من الأنشطة المميزة، في إطار الاحتفال بالعيد الوطني 47 لدولة الإمارات، حيث يستضيف المركز عدداً من العروض التراثية والترفيهية التفاعلية يومياً في الباحة الرئيسية للمركز.

تتميز الفعاليات بإضافة جلسة إماراتية تراثية خاصة تحت عنوان: «عام زايد» تعكس قيَم وإنجازات القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وذلك احتفالاً بمرور مئة عام على مولد الأب المعلم لدولة الإمارات، كما تشمل الخيمة عدداً من الأنشطة التي تناسب مختلف الأعمار منها الفنون والحرف اليدوية المجانية للأطفال وأيضاً الرسم بالحناء.

كما ينظم المركز فعاليات الذكرى السنوية ليوم الشهيد، حيث يقيم جداراً تذكارياً خاصاً للزائرين للمركز، بهدف كتابة رسالة فردية تعكس تكريم الشهداء البواسل والاحتفاء بشجاعتهم وعزيمتهم، وذلك في إطار التقدير لتضحياتهم وعرفاناً وامتناناً لما بذلوه في سبيل الوطن الغالي.

وحول الفعاليات الخاصة بالاحتفال باليوم الوطني للإمارات، ذكرت إدارة مركز برجمان: «يشَكل الاحتفال بالعيد الوطني لدولة الإمارات أهمية بالغة في أجندة الفعاليات السنوية المقررة التي يطلقها مركز برجمان، ويعكس هذا الاحتفال التقدير لأبناء الدولة وحكومتها الرشيدة، وكذلك يمثل مصدر القوة والعزيمة لمواصلة مسيرة البناء والتقدم، ولذلك فنحن نتطلع بالترحيب بالزائرين للمركز خلال هذه الفترة المميزة، وتقديم لهم مجموعة فعاليات وأنشطة خاصة للاحتفال بهذه المناسبة العظيمة».