«غرفة الفجيرة»: إنجازات كبيرة

المصدر: Ⅶ الفجيرة - البيان

أفاد خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بأن الإمارات، وهي تحتفل باليوم الوطني الـ 47، استطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة على كافة المستويات، فهي نموذج مثالي على الاستقرار الأمني والانسجام الاجتماعي والتسامح، وهي مثال على الطموح الذي يسعى دائماً إلى المقدمة، وتؤكد ذلك، المراكز المتقدمة التي أصبحت تحتلها في المجالات الاقتصادية والبنية التحتية والابتكار والتميز، وفق تقارير التنافسية العالمية، والبنك وصندوق النقد الدوليين، ومراكز الدراسات العالمية.

وقال إننا إذ نحتفل باليوم الوطني، يحق لنا أن نفتخر بوصول دولتنا إلى الفضاء، جنباً إلى جنب مع الدول الكبرى، بإطلاق «خليفة سات»، الذي صنع بأيادي شباب الإمارات بنسبة 100 %، وهو دليل على أن الإمارات لا تتوقف عن السير إلى الأمام، وينطوي هذا التقدم على قفزات كبيرة، لأن القيادة السياسية للدولة، لا تكتفي أبداً بما تحقق، بل تسعى باستمرار إلى تحقيق المزيد، لأنها تؤمن بأن قدرات الدولة على التقدم بلا حدود.

من جهته، أكد خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن احتفال الإمارات باليوم الوطني، تتجلى فيه مظاهر الفرحة بالإنجازات التي تحققت، وما زالت تتحقق على كافة الصعد الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، الأمر الذي يؤكد على الحرص الدائم والمستمر من قبل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ حكّام الإمارات، وسمو أولياء العهود، على تحقيق طموحات شعب الإمارات، التي لا تحدها حدود.