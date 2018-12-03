«الشارقة للتحكيم»: مكانة رفيعة بين الأمم

المصدر: Ⅶ الشارقة- البيان

شدد عبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي على أن للإمارات مكانتها الرفيعة بين دول العالم، في ظل النجاحات المتواصلة التي حققتها وتحققها في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما جعلها محط أنظار العالم بأسره، وحظيت بإعجاب وتقدير الجميع.

وقال دعيفس: «في هذه الذكرى الوطنية الغالية على قلوبنا جميعاً نجدد الولاء والوفاء لقيادتنا الرشيدة، ونتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيهما صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام، وشعب الإمارات الوفي، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ قادتنا وبلادنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان ورغد العيش والاستقرار».