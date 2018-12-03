«حرة الحمرية»: تجربة الاتحاد الأنجح عالمياً

المصدر: Ⅶ الشارقة- البيان

أكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن الإنجازات الكبيرة لدولة الإمارات تؤكد أن تجربة «الاتحاد» هي الأزقى والأنجح عربياً وعالمياً، وواجبنا الوطني أن نصون ثمار هذه التجربة الفريدة وإنجازاتها ومكتسباتها الثمينة لتظل الإمارات في صدارة التميّز والريادة.

وقال المزروعي في كلمة له، بمناسبة اليوم الوطني الـ47 للإمارات، إن النهضة الكبيرة التي نعيشها اليوم تحققت بفضل الرؤية التنموية الشاملة لقيادتنا الرشيدة، والحريصة على تعزيز قدرات الدولة للارتقاء بمكانة الوطن إلى أعلى المراتب وأسماها، ولضمان حياة آمنة ومستقرة لمواطنيها وللمقيمين فيها على حد سواء.

وأضاف مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن «اليوم الوطني» هو يوم راسخ في ذاكرة شعبنا، نستحضر فيه بكل فخر واعتزاز مآثر وتضحيات وجهود آبائنا المؤسسين، الذين وضعوا دعائم «اتحاد» الإمارات، مستذكرين قيمهم السامية، التي بُنيت على التسامح والمحبة والتعاون والتعايش مع مختلف الثقافات والأديان وكانت النهج الذي سارت عليه دولتنا منذ نشأتها.