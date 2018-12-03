استطلاع: الشركات الصغيرة تفشل بالتخطيط لأكثر من عام

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أظهر استطلاع ضمن برنامج أبحاث عالمي أجرته جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية لدعم نمو الشركات الصغيرة، أن الكثير من الشركات الصغيرة بالمنطقة، تفشل في التخطيط لأكثر من عام. وركز الاستطلاع على احتياجات الحوكمة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن للممارسات البسيطة، ولكن الفعالة، على صعيد الرؤية والاستراتيجية ورأس المال البشري، أن تتيح للشركات مرونة أكبر، وقدرة على التكيف والصمود خلال نموها، وهو عاملٌ شديد الأهمية، بالنسبة لقدرة الشركات على تحقيق استدامة طويلة الأجل.

كما توصلت الدراسة إلى أن نحو نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة (ما يعادل 49 %)، لا تشرك أي طرف خارجي في نقاشاتها المتعلقة بالاستراتيجية، على الرغم من الفوائد التي لمستها الشركات التي تفعل ذلك، والتي تشمل الحصول على خبرة ومعرفة إضافية في القطاع/‏المجال (بحسب 46 % من المستطلعين)، ووجهة نظر مستقلة، ونقد بنّاء (44 %)، والمشورة في ما خص استراتيجية النمو (39 %).