«ديلويت» توسّع خدماتها الاستشارية بالتكنولوجيا الجنائية في الشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة ديلويت توسعة خدماتها الاستشارية في مجال التكنولوجيا الجنائية في الشرق الأوسط. يأتي ذلك فيما يرافق الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا في عصرنا اليوم مخاطر كبيرة مثل عمليات الاحتيال والجرائم المالية وسرقة البيانات والانتهاكات الإلكترونية. وتلعب التكنولوجيا المتطورة على غرار الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبئية دوراً حيوياً في هذا المجال من خلال تطبيق أساليب جديدة لمساعدة الشركات في الاستعداد للمخاطر ومعالجتها.

واستجابة للطلب المتزايد على هذه الخدمات، استقدمت ديلويت الشرق الأوسط شريكاً جديداً لتولي قيادة الخدمات الاستشارية في التكنولوجيا الجنائية في الشرق الأوسط، معززة بذلك فاعلية فريق ديلويت للتكنولوجيا الجنائية في المنطقة الذي يضم خبراء متخصصين في استخراج وتحليل والتحقيق في البيانات وكشف عمليات الاحتيال ومنع إساءة استخدام هذه البيانات.

كذلك، انضم موزي إبراهيم بصفة مدير تنفيذي لقيادة فريق تحليل البيانات قادماً من ديلويت جنوب أفريقيا. وقال نيل هارغريفز، الشريك المسؤول عن خدمات الاستشارات الجنائية في ديلويت الشرق الأوسط: «تعتبر الأدلة الجنائية الحاسوبية والاكتشاف الإلكتروني وتحليلات البيانات جزءاً لا يتجزأ من خدماتنا الاستشارية التي نقدمها لعملائنا».