«الإمارات للمزادات»: طموحات تلامس الفضاء

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

أكد عبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإمارات للمزادات، أن اليوم الوطني هو يومٌ يحتفل فيه أبناء الإمارات بحلمٍ أصبح حقيقة، وبفكرة حوّلها صاحب الحُلم إلى دولة باتت تشير إليها شعوب العالم بالبنان، فيما طموحاتها وتطلعاتها لا يحدها مكان ولا زمان وراحت تلامس الفضاء.

وقال إن الثاني من ديسمبر، هو يوم تحقق فيه حلم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وهو اليوم الذي تجسّدت فيه فكرة «الأب المؤسس» على أرض الواقع، وغدت وطناً كريماً مُوحّداً ثابت الأركان، وفريداً بتجربته النموذجية والرائدة بين الأوطان، وها نحن نتشرف بالانتماء إليه اليوم كما الأمس وغداً.

وأضاف: «في هذا اليوم البهيج والعزيز على قلوبنا، نُجدّد العهد كما كل عام، أن نصون هذا الوطن ما حيينا، وأن نكون أوفياء لقيادتنا الرشيدة التي قل نظيرها والتي وضعت سعادة شعبها فوق كل اعتبار فأبدعت بنقلهم من صعوبة العيش إلى حياة جديدة يتنعمون فيها بالراحة ورغد الحياة الكريمة».