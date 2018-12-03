«أرزان ثروات» تحقق أرباحاً مجزية من بيع عقار بالولايات المتحدة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة أرزان ثروات التي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، أنها قدمت استشارة ناجحة لعملائها لبيع العقار الثالث ضمن المحفظة العقارية في الولايات المتحدة.

تتكون المحفظة العقارية من 6 عقارات بمساحة إجمالية 760,53 ألف قدم مربعة، في 6 ولايات أميركية رئيسية. كما أن قطاعات المحفظة متنوعة، حيث إنها تغطي الصحة، القطاع الصناعي وقطاع المكاتب.

والعقار المباع مبنى صناعي في مدينة أيكن بولاية كارولينا الجنوبية. قامت شركة أرزان ثروات بدور المستشار الاستراتيجي لهيكلة الصفقة والاستحواذ على المحفظة العقارية التي تم شراؤها في يونيو 2017 بهدف تحقيق توزيعات نقدية بنسبة 8.50% تدفع شهرياً للمستثمرين، بالإضافة إلى معدل عائد داخلي على الاستثمار بنسبة تقارب 10% خلال فترة ثلاث سنوات.

وبيع العقار يتوافق مع استراتيجية أرزان ثروات المعتمدة في تحديد الفرص المناسبة لتجزئة المحفظة العقارية، وبيع بعض الأصول مع الاستمرار في تحسين قيمة الأصول الأخرى، وأثمرت هذه الاستراتيجية عن صفقة ناجحة لبيع هذا العقار بسعر مميز، حيث بلغ معدل العائد الداخلي للاستثمار 12.7% متجاوزاً المعدل الداخلي 10% الذي كان متوقعاً في دراسة الجدوى الاستثمارية. كما أن أرزان ثروات ستستمر بدورها الاستشاري خلال الفترة المتبقية لهذا الاستثمار.