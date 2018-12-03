«شروق»: مظاهر تنموية واقتصادية مزدهرة

المصدر: Ⅶ الشارقة - وكالات

قال مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «يشكّل الثاني من ديسمبر كل عام ذكرى وطنية عزيزة على قلوب الإماراتيين جميعاً لما له من مكانة تاريخية مهمة، فهذا اليوم شهد قيام دولة الاتحاد تحت راية واحدة، فالأساس الذي غرسه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للأجيال القادم بات منطلقاً للنهوض والبناء، وما نراه اليوم في دولتنا التي تسير بخطوات ثابتة في تحقيق المنجزات على نطاقها الأوسع من مظاهر تنموية واقتصادية واجتماعية مزدهرة لهو نتاج تلك الحكمة والرؤية المستقبلية».

وتابع: «لقد استطاعت الإمارات أن تحقق سلسلة من الإنجازات المشرّفة في شتى القطاعات ثقافياً، واقتصادياً، ومعرفياً، على الصعيدين العربي والعالمي، كما تصدرت العديد من المؤشرات العالمية، واحتلت المراكز الأولى في مجالات الانفتاح والحريات الاقتصادية، وتوفيرها للأسواق الاستثمارية الواعدة وغيرها، ما يجعلنا نفخر بهذه السمعة والريادة التي حققتها بفضل جهود ورؤى قيادتنا الحكيمة التي استشرفت المستقبل وأكدت أن حبّ الوطن يكمن دوماً في العمل الجادّ والطموح، والمثابرة، الذي من شأنه أن يحافظ على كلّ تلك المقدرات والمكتسبات».