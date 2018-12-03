«أون كوست كاش آند كاري» تستحوذ على «غلف مارت»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت شركة «أون كوست كاش آند كاري»، الاستحواذ على سلسلة متاجر«غلف مارت». وأعلن صالح التنيب، المدير التنفيذي لشركة «أون كوست كاش آند كاري»، عن تغيير في الملكية، قائلاً إنه بمجرد اكتمال عملية نقل الأسهم، سيتم دمج كل من «جلف مارت» و«أون كوست»، ويبدأ العمل بصفتهما كيان واحد في نطاق الستة أشهر القادمة.

وقال التنيب: على مدار السنوات الخمس المقبلة، فإننا نخطط لزيادة عدد الفروع التي نمتلكها إلى 35 فرعاً، ونتطلع إلى دخول أسواق السعودية والإمارات، من خلال شراكات استراتيجية مع مجموعات التجزئة المتخصصة في تلك الدول.

قال ريميش أناندا داس، الرئيس التنفيذي للعمليات: نتوقع أن يستغرق الاندماج الكامل بين الشركتين حوالي 6 أشهر، وحتى ذلك الحين، سوف نعمل ككيان واحد، تحت نفس الإدارة والسياسات، حتى لا يلاحظ عملاء «غلف مارت»، أي تغيير مفاجئ في أنماط التسوق والعادات بعد عملية الدمج. فنحن نقدر ثقافة وتاريخ الناس وعلامة «غلف مارت» التجارية، وسنسعى جاهدين للحفاظ عليها.

وأضاف: «اليوم، لدينا أكثر من 30000 متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة، ويعمل لدينا أكثر من 1000 موظف، ويمكن التحقق من نجاح نموذج أعمالنا من حقيقة، أنه في غضون عامين من تأسيسنا، لم نتمكن فقط من تطوير قاعدة عملاء قوية، ولكن أيضاً أصبح الأمر عملية مربحة للغاية».