«إيكونومست»: النمو الاقتصادي في الإمارات 3.4 % في 2019

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح

توقعت صحيفة «ايكونومست» البريطانية أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات 3.4% خلال العام المقبل، بالمقارنة مع 2.8% خلال العام الجاري. كما توقعت الصحيفة أن يرتفع النمو الاقتصادي في الإمارات خلال الفترة من 2020 وحتى 2023، ليبلغ في المتوسط 3.9% للعام الواحد.

وأصدرت وحدة «ايكونومست انتيليجانس» التابعة للصحيفة أخيراً تقريراً عن اقتصاد الإمارات، وأفادت فيه بأن هذه التوقعات تُعزَى إلى عدة أسباب.

ومن أهمها التنوع الذي يتميز به اقتصاد الإمارات؛ الزيادة الهائلة المتوقعة في عائدات تصدير السلع غير النفطية؛ التي ستتعزز أيضاً بفعل الضعف المتوقع في سعر الدولار الأميركي؛ المُضي قدماً في تنفيذ المشروعات العملاقة في مجال البني التحتية، وخاصة في قطاع النقل؛ فضلاً عن الانتعاش في عائدات الصادرات النفطية.

وأكد التقرير أن العوامل السابقة مجتمعة من شأنها الإسهام في تحقيق فائض هائل في الحساب الجاري للموازنة العامة للإمارات خلال الفترة من 2019 وحتى 2023، كي تصل نسبته في المتوسط إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.