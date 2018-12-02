«فيتش»: ضخامة المشروعات تعزز ريادة الإمارات في الطاقة الشمسية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أكدت وكالة «فيتش سوليوشنز» الأميركية للتصنيف الائتماني أن ضخامة مشروعات الطاقة الشمسية التي تنفذها دولة الإمارات تعزز مكانتها العالمية الرائدة في تشييد منشآت الطاقة الشمسية ذات السعة الإنتاجية الهائلة والكلفة المنخفضة، حيث تعد المتصدرة عالمياً في هذا المجال وتتميز بأداء فائق يتجاوز الأهداف المرجوة.

ونشرت الوكالة أخيراً تقرير عن مشروعات الطاقة الشمسية في الإمارات، أعربت فيه عن توقعها بأن تساعد هذه المشروعات الإمارات على الاحتفاظ بأدائها الفائق في مجال الطاقة الشمسية خلال العقد المقبل، على أدنى تقدير.

وضرب التقرير مثلاً بقرار دبي زيادة سعة المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقيمة 250 ميغاوات، ووصف القرار بأنه يبرز التنافسية المتزايدة التي تتمتع بها الإمارات في سوق الطاقة الشمسية، ويسلط الضوء على نيتها مواصلة تقدمها في هذا القطاع بُغية بلوغ أهدافها الطموحة ضمن خطة 2040/2050 للاستدامة.