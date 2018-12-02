الإمارات ثالث أكثر الدول جذباً للأثرياء

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

احتلت الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً بين الدول الأكثر شعبية في جذب الأثرياء عام 2017 حيث اجتذبت الدولة 5000 من الأثرياء المعروفين في مجال الاستثمار العالمي حسبما أكدت «قمة الثروة العربية 2018» التي اختتمت أعمالها في دبي.

وأوضح التقرير أن دولة الإمارات تحتضن 3820 من أصحاب الملايين الذين يملكون أصولاً صافية بقيمة 10 ملايين دولار أو أكثر وهناك أيضاً حوالي 1660 من أصحاب الملايين الذين يملكون حصة صافية لا تقل عن 30 مليون دولار و240 فرداً آخرين يملكون مالا يقل عن 100 مليون دولار. وذكر تقريرالثروة العربية أن مجموع الأشخاص الذين يعيشون في الإمارات يمتلكون أصولاً صافية تبلغ قيمتها 925 مليار دولار، وحوالي نصف هذه الثروة 470 مليار دولار بنسبة 51% يحملها الأثرياء موضحاً أن متوسط دخل الفرد المقيم في دولة الإمارات يبلغ 99 ألف دولار سنوياً وهذا يفوق بكثير المتوسط العالمي.

وأوضح كاي فانبيترسون، الاستراتيجي العالمي في ساكسو بنك أن تأثير نتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في قمة مجموعة العشرين وقرار الاحتياطي الأميركي برفع الفائدة سيكون له تأثير كبير على مجتمع المستثمرين العالمي في العالم .