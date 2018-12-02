موانئ دبي العالمية تعرض خبراتها في معرض الخمسة الكبار

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

شاركت موانئ دبي العالميةــ إقليم الإمارات، الممكن الرائد للتجارة الإقليمية، خبراتها في إدارة وتطوير المشاريع، خلال معرض الخمسة الكبار الدولي للبناء والتشييد الذي انعقد في دبي.

كان شعار «الخمسة الكبار» هذا العام هو «تشكيل مستقبل البناء»، وقد جمع أكبر الأسماء في صناعة البناء العالمية. وتعتبر إحدى السمات الرئيسية لهذا الحدث «أحاديث الخمسة الكبار» حول تحديات ممارسات إدارة المشاريع في المنطقة.

ومن أبرز مشاركات موانئ دبي العالمية في معرض الخمسة الكبار، كلمة عدنان العبار، نائب الرئيس الأول للتخطيط وإدارة المشاريع للمجموعة، الذي تحدث عن ممارسات إدارة مشاريع تطوير ميناء راشد ونجاح تحويل سفينة «كيو إي 2» الشهيرة إلى فندق عائم.

كما قدم العبار دراسة عن أداء مركز مايكل جونسون بيرفورمانس التابع لموانئ دبي العالمية، وهو مركز عالمي المستوى للتدريب على اللياقة البدنية، يستكشف المواهب الرياضية الشابة في دولة الإمارات. ويمثل المركز التزام موانئ دبي العالمية بالاستثمار في صناعة الرياضة في دولة الإمارات، ويساعد على فتح الفرص الجديدة أمام الشباب، مع العمل على تعزيز مكانة المنطقة كمركز رياضي عالمي.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية ــ إقليم الإمارات: «تشتهر دبي على مستوى العالم بمشاريعها المتميزة ورؤيتها القيادية، وتعتبر إحدى أكثر المدن المتطورة إثارة من خلال نهوضها من رمال الصحراء. وتعد موانئ دبي العالمية نتاجاً لثقافة ورؤية رواد الأعمال، والتي حولت مشغلاً صغيراً للموانئ إلى أداة لتمكين التجارية العالمية من خلال التواجد في أكثر من 40 دولة في قارات العالم الست».

وأضاف: «تمتلك محفظة موانئ دبي العالمية العديد من المحطات البحرية المميزة وأكثرها إثارة للإعجاب هو ميناء جبل علي. فبعد ما يقرب من 40 عاماً، لا يزال أكبر ميناء من صنع الإنسان في العالم ويمكن رؤيته بشكله الفريد من الفضاء. وفي ميناء راشد، أول محطة حاويات في دبي، أنشأت موانئ دبي العالمية واحدة من أفخم محطات الرحلات البحرية، وافتتحنا فيه كذلك فندقاً عائماً على متن عابرة المحيطات التي تم تجديدها كيو إي-2. ويعد معرض الخمسة الكبار الدولي للبناء والتشييد، منصة مثالية لعرض مشاريع البناء الرائدة في موانئ دبي العالمية».

يقدم برنامج «أحاديث الخمسة الكبار»، برامج تعليمية عالمية المستوى وجلسات لتبادل المعرفة. وجميع الأحاديث معتمدة من «التطوير المهني المستمر» في المملكة المتحدة ومتاحة للحضور مجاناً. تقدم الجلسات متحدثين خبراء لمناقشة مواضيع مستوحاة مما يحدث من حولنا، مما يجعلها أكثر ملاءمة وموضع اهتمام. وتشمل الفعاليات «مناطق عرض الابتكار المباشر» التي تجمع أفكار البناء الأكثر ابتكاراً في مكان واحد، مع العروض التوضيحية التفاعلية في جميع أنحاء المعرض. ومن أبرز الفعاليات الأخرى في الحدث مدينة «ستارت أب سيتي» و«قمة فيوتشر تك كونستركشن» و«المرأة في التشييد».

لقد ساهم إنشاء «جافزا» في العام 1985 في توفير الدعم للنمو السريع لقطاعات البناء والتشييد، حيث تعمل كبوابة مثالية للشركات والمستثمرين الباحثين عن فرص في الصناعات غير المرتبطة بالنفط والغاز، وبالتالي تحفز التنويع الاقتصادي في دبي.

لطالما كانت المعادن والصلب ومواد البناء والآلات ومعدات البناء من القطاعات الرئيسية في جافزا منذ تأسيس المنطقة الحرة لميناء جبل علي لتمكين التجارة الإقليمية. وتنعكس هذه الأهمية في بيانات التجارة لعام 2017، حيث بلغت أحجام التجارة 3.3 ملايين طن متري بقيمة إجمالية 19.4 مليار درهم. وهناك أكثر من 1,100 شركة من 91 دولة مسجلة في جافزا، بما في ذلك شركات تصنيع رائدة مثل دانوب، تاتا ستيل، كوناريس، وكاتربيلر، وتوفر الشركات مجتمعة فرص عمل لأكثر من 20،000 شخص.