«سياحة الشارقة»: نحتفل بإنجازات استثنائية

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

قال خالد جاسم المدفع رئيس «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» إنه يسعدنا أن نقف اليوم للاحتفال بمناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا وقلب كل مقيم على أرض الإمارات، وبهذه المناسبة الوطنية التي تأتي بالتزامن مع الاحتفال بمئوية زايد لا يسعنا إلا أن نستذكر مسيرة المؤسس الاستثنائية التي قادها بحكمته وألهم العديد، وتميّز بأحلامٍ وطموحاتٍ لا حدود لها، ونجح في إرساء دعائم دولة الإمارات المزدهرة والمتطورة التي باتت اليوم نموذجاً عالمياً يحتذى به في جمع أنحاء العالم.

وأكد أننا ملتزمون استكمال مسيرة العطاء والإرادة والنمو والازدهار التي قادها المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون الذين حققوا عاماً بعد عام مكتسبات عظيمة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية وحافظوا على مكانة مرموقة لدولة الإمارات.