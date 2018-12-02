ميناء جبل علي يتسلم جائزة أوائل الإمارات

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

فاز ميناء جبل علي، أحد أكبر عشرة موانئ للحاويات في العالم، بجائزة أوائل الإمارات، لمساهمته المتميزة في اقتصاد دبي، من خلال تمكين التجارة الإقليمية ووضع معايير جديدة للقطاع، وتبني الحلول والخدمات المبتكرة.

تأسست جائزة أوائل الإمارات في العام 2014 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وتكرّم الجائزة المشاريع الأيقونية المميزة وكذلك الإماراتيين أصحاب المواهب والمبادرات الفريدة. هذا العام تم تكريم ميناء جبل علي بوصفه المبادرة الرائدة التي تضع دبي على خارطة التجارة العالمية.

تسلم الجائزة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، والذي أعرب عن امتنانه للتكريم الذي تمنحه للشركة، مؤكداً التزام موانئ دبي العالمية الاستمرار في تمكين التجارة من خلال بناء واحدة من أكفأ شبكات التجارة حول العالم وباستخدام التقنيات والحلول الثورية.

وقال سلطان أحمد بن سليم: «إنه لشرف كبير أن نحصل على جائزة أوائل الإمارات، وهذا يعكس حكمة وفضل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحكومة دبي لتكريم الدور التاريخي لميناء جبل علي بوصفه محرك النمو الاقتصادي. لطالما ركزت موانئ دبي العالمية بشكل كبير على خدمة دولة الامارات والمجتمع من خلال تطوير البنية التحتية وتنمية التجارة، لجذب العالم إلى دبي. لقد كان ميناء جبل علي في قلب هذه الروح، وهو الآن محل تقدير العالم لجودة خدماته بالإضافة إلى المحافظة على المستوى بما يدعم الاقتصاد الوطني».