«العربي المتحد»: نجاح منقطع النظير

المصدر: Ⅶ الشارقة- البيان

أكد الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي رئيس مجلس إدارة «البنك العربي المتحد»، أن مسيرة الاتحاد تنمو وتتقدم من مرحلة إلى أخرى بنجاح منقطع النظير، للوصول بدولة الإمارات إلى المركز الأول عالمياً في مختلف المجالات.

وقال الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، في تصريح بمناسبة الاحتفال بذكرى الثاني من ديسمبر، إن سر نجاح الإمارات المتعاظم هو تركيز قيادتها الحكيمة على تحقيق السعادة للمجتمع، وعدم ادخارها جهداً في سبيل بناء وتمكين مؤسسات الدولة لتحقيق هذه الغاية النبيلة.

وأضاف أن اليوم الوطني هو يوم يتأمل فيه أبناء الدولة بما تحقق منذ قيام الاتحاد وصولاً إلى يومنا هذا، فيجدون أن الفعل كان يأتي دائماً أصدق إنباء من القول، وأن المنجزات والمكتسبات كانت ولا تزال تأتي أكبر من الخطط والآمال.