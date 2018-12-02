استعراض جوي باليوم الوطني

المصدر: Ⅶ دبي - لؤي عبد الله

تشارك الناقلات الوطنية شعب الإمارات احتفالاته باليوم الوطني بعرض جوي فريد مشترك لطائراتها.

وتنظم طيران الإمارات والاتحاد للطيران وفلاي دبي والعربية للطيران اليوم، عدداً من الاستعراضات الجوية، لتشارك الوطن أفراحه بالمناسبة الغالية، واحتفاء باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة وعام زايد، بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد الوالد المؤسس.

يبدأ العرض الجوي الساعة الواحدة بعد الظهر بمشاركة فريق الفرسان الإماراتي للاستعراضات الجوية.

وسوف تحلق الطائرات بهذا التشكيل في أجواء إمارات الدولة وتستهلها في رأس الخيمة ثم أم القيوين بعدها في سماء كورنيش الشارقة ثم بمنطقة الجميرا 1 في دبي تليها جزيرة النخلة.

وفي أبوظبي تنطلق العروض في سماء غنتوت حوالي الساعة الثانية بعد الظهر، وبعدها بدقائق فوق متحف اللوفر ثم كورنيش أبوظبي ومسجد الشيخ زايد.