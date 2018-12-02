جزيرة المارية تعرض صوراً خالدة لزايد

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

احتفلت جزيرة المارية، وجهة الأعمال والحياة العصرية والمركز المالي العالمي والمنطقة المالية العالمية الحرة في أبوظبي، ووجهة الفعاليات المتميزة، بـ «اليوم الوطني» عبر معرض مخصص، يضم عدداً من الصور تخليداً لذكرى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في إطار احتفال الدولة بـ«عام زايد»، وذلك بالتعاون مع الأرشيف الوطني لدولة الإمارات. وسوف تعرض «المارية» فيديو يبرز حياة المغفور له وعدداً من الإنجازات التي تحققت في عهده وتأثيرها على مسيرة التنمية في الدولة.

وقالت نادين صالح حسن، رئيسة قسم الاتصال المؤسسي في قطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية بشركة «مبادلة للاستثمار»: «تعتز جزيرة المارية باستضافة أفراد المجتمع في أبوظبي كل عام للاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات، الذي يجسّد إنجازات دولتنا. وتكتسب الاحتفالات في الجزيرة هذه المرة طابعاً مميزاً بمناسبة «عام زايد» من خلال إقامة معرض لتسليط الضوء على محطات من مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في تأسيس دولتنا».

وتتضمن الفعاليات التي تناسب زوّار «المارية من جميع الأعمار، مجموعة من العروض الترفيهية وعربات الطعام التي تقدم أشهى المأكولات الإماراتية الشعبية، وأنشطة النقش بالحناء والرسم بالرمل وفنون الخط العربي.

وتشمل قائمة الجهات التي أعلنت عن رعايتها لفعاليات اليوم الوطني وتتخذ من جزيرة المارية مقراً لها، كلاً من شركة «مبادلة» وسلطة التسجيل في «سوق أبوظبي العالمي» وشركة «مبادلة للبترول» ومستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» وشركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) وشركة «دولفين للطاقة المحدودة».

من جانبه، قال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في «سوق أبوظبي العالمي»: «إن ما نشهده اليوم من تطور سريع في كل المجالات هو ثمرة الجهود المتواصلة للحكومة الرشيدة».