غرفة الشارقة: نفخر بالانتماء إلى هذا الوطن

المصدر: Ⅶ الشارقة- البيان

أكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن «اليوم الوطني» هو يوم يقف فيه شعب الإمارات الذي بات من أسعد شعوب الأرض، لأداء تحية الفخر لوطنهم، ولإعلان فرح الانتماء لدولتهم التي أصبحت في صدارة الدول.

وقال في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني الـ47: «في هذا اليوم نستعيد ذكرى الآباء المؤسسين، الذين وضعوا القواعد الأساسية لبنيان دولتنا، وأطلقوا مسيرتها الحافلة بالإنجازات، والتي تمضي على درب التطور والرخاء».

وأكد عبدالله العويس أن النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة تعكس الرؤى الخلاقة والرغبة الطموحة والعزيمة الصادقة التي تسلحت بها القيادة الرشيدة لبناء نموذج عالمي يحتذى به في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.