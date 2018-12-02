«دبي الجنوب»: وقفة عز وفخر

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

قال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب»، إننا نحتفل اليوم بذكرى غالية على قلوبنا وهي الذكرى الـ47 لتأسيس دولة الإمارات، حيث بدأ حلم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رسم مساراً واضحاً منذ البداية نحو التطور والتقدم.

وأضاف: «يسعدنا أن نقف وقفة عز وفخر ونجدد عهدنا بمواصلة عملية البناء والتنمية، في ظل قيادتنا الرشيدة، التي تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، ملتزمين بالارتقاء بالوطن بهمة وإرادة عالية. وأتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات».

