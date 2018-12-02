«إكسبو الشارقة»: قصة محورها سعادة الإنسان

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

أكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن اليوم الوطني لدولة الإمارات هو يوم يحكي قصة عنوانها الوحدة، ومحورها سعادة المجتمع، وجوهرها الإيمان بقدرة الإنسان على تحويل الصحراء إلى واحات خير وعطاء لا ينضب.

وقال المدفع بمناسبة الثاني من ديسمبر: «إننا نستذكر في هذا اليوم، إنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، الذين قادوا الوطن نحو بلوغ هدف كان في حينه بعيد المنال، إلا أنهم صنعوا بإرادتهم "اتحاد" هذا الوطن، ووضعوا الأسس التي وفرت الحياة الكريمة لأبنائه».

وأضاف: «في هذا اليوم نتطلع إلى ماضينا بفخر واعتزاز وإلى حاضرنا بسعادة وأمل، وإلى مستقبلنا بطموح وعزم».