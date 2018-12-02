«تيكوم» تسلط الضوء على التراث الثقافي خلال اليوم الوطني

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

احتفلت مجموعة تيكوم، العضو في شركة «دبي القابضة»، باليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات ضمن 11 مجمعاً تابعاً لها، حيث اجتمع المواطنون والسكان للاحتفاء بروح الاتحاد وتسليط الضوء على التراث الثقافي الغني لدولة الإمارات وإنجازاتها العظيمة. واستضافت مجمعات الأعمال التابعة للمجموعة احتفالات مميزة مع مسيرة تقليدية وفعالية رفع العلم وعزف النشيد الوطني وإقامة فعاليات أخرى ترفيهية.

وقال مالك آل مالك الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: "اتحاد البيت الإماراتي يفوق بمعانيه توحيد الأرض ويتجاوزه إلى توحيد القلوب، والافتخار بالانتماء لهذا الوطن المبني على المحبة والتلاحم. ويوما بعد يوم تتزايد إنجازات الإمارات، لتزداد رايتها رفعةً، وكما تشكل السنوات السبعة والأربعون رواية لم يشهد التاريخ لها مثلاً، فإن مُقبِلَ الأيام يعدنا بالمزيد، فجميعنا نمضي إلى المستقبل يدا بيد".وقادت مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنترنت ومجمع دبي للمعرفة هذه الاحتفالات في مجمعاتها تخليداً لهذه الذكرى الوطنية البارزة.

وانعكاساً لروح الاتحاد وتزامناً مع «عام زايد»، شهدت احتفالات اليوم الوطني مشاركة شركاء الأعمال والأطراف المعنيين وأعضاء مجمعات الأعمال والطلاب الذين خاضوا تجربة ثقافية غنية ومليئة بالبرامج المركزة على التراث المحلي. واستضافت الفعاليات أكشاك تزيين الأيدي بالحنّاء، ومنصات الطهي الحي والمباشر، ومنصة الخط العربي الحديث، وجداراً خاصاً لكتابة رسائل تعبر عن حب الناس للإمارات وإخلاصهم لمسيرة القيادة الرشيدة للبلاد.

وقال ماجد السويدي، المدير العام لمدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستوديوهات ومدينة دبي للإنتاج: «إن اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات يعكس التزام قيادتنا الرشيدة مواصلة مسيرتنا التنموية نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في السنوات المقبلة. وتتضح النجاحات الكبيرة التي حققتها بلادنا في ظل قيادتنا الرشيدة من خلال بنيتنا التحتية المتطورة واقتصادنا المتنوع الذي يعد من بين أولوياتنا الوطنية».

وقال عمار المالك، مدير عام مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للتعهيد: «في ظل التقدم المستمر الذي تحرزه دبي لتصبح أذكى مدينة في العالم، تواصل مدينة دبي للإنترنت سعيها إلى رعاية المواهب واحتضان الشركات التكنولوجية الناشئة».

تهنئة

قال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «تيكوم»: «نهنئ قيادتنا الرشيدة وشعبنا باحتفالات اليوم الوطني حيث تغمرنا السعادة حين نرى كافة مكونات المجتمع في الإمارات يحتلفون بهذه المناسبة السعيدة، فنرى المواطن الإماراتي والمقيم في دولة الإمارات وزوار الدولة يشاركون بعضهم في إحياء المعاني السامية التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون للدولة وفي مقدمتهم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كالتسامح والتعايش والعطاء والإيثار.

هذه القيم العظيمة قادت بلادنا العزيزة إلى تبوؤ مكانة عالية عالمياً كونها وجهة لكل إنسان لينعم بالأمن والأمان والرفاهية والعيش الكريم».