«إس أند بي» تُثبّت تصنيفها المرتفع لأبوظبي

المصدر: Ⅶ دبي- سيد صالح

ثَبّتَت ستاندرد أند بورز «إس أند بي» للتصنيف الائتماني تصنيفها الإيجابي «AA/‏A-1+» للائتمان السيادي لأبوظبي وهو تصنيف من الدرجة المرتفعة على المديين الطويل والقصير على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتوقّعت «إس أند بي» أن يؤدي الوضع المتميز الذي تتمتع به أبوظبي فيما يتعلق بحجم الأصول الصافية الهائل الذي تمتلكه إلى تزويد اقتصاد الإمارة بحماية قوية ضد كافة الصدمات الخارجية المحتملة وأن هذا السبب جعلها تؤكد تصنيفها المرتفع «AA/‏A-1+» للائتمان السيادي لأبوظبي بالعملتين الأجنبية والمحلية.

و ثَبًتَت «إس أند بي» تصنيفها الإيجابي «BBB+/‏A-2» لاقتصاد الشارقة وكليهما من الدرجة المتوسطة على المديين الطويل والقصير مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما ثَبًتَت «إس أند بي» تصنيفها الإيجابي «A/‏A-1» لاقتصاد رأس الخيمة وكليهما من الدرجة المتوسطة على المديين الطويل والقصير، مع تعديل نظرتها المستقبلية لاقتصاد الإمارة إلى نظرة مستقرة.