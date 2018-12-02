مجموعة دانوب تطلق أكبر بلاطة من صنع الإنسان

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

شاركت دانوب، مجموعة الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، في فعاليات «معرض الخمسة الكبار» الذي اختتم دورته لهذا العام الأسبوع الماضي في دبي، حيث عرضت باقة واسعة من منتجاتها المبتكرة وعالية الجودة والتي تقدمها من خلال علامتها الرائدة «ميلانو»، شملت أكبر بلاطة من صنع الإنسان، وسخانات المياه والبلاط والتجهيزات الصحية وغيرها.

وتمكن الزوار من الحصول على معلومات مفصلة حول المنتجات وتقديم طلبات الحجوزات الفورية لها.

كما عرضت العلامة مجموعة واسعة من مواد البناء والتجهيزات الداخلية المنزلية. أبرزها إطلاق مجموعة جديدة من سخانات المياه ذات القدرة العالية والمزودة بمزايا توفير الطاقة، إلى جانب الخلاطات وتقنيات توفير المياه في دورات المياه.

وفي معرض تعليقه حول المشاركة في فعاليات «معرض الخمسة الكبار»، قال أنيس ساجان، المدير الإداري لدى مجموعة الدانوب: «نحرص على المشاركة في فعاليات معرض الخمسة الكبار منذ 5 أعوام، ولطالما شكّل هذا المعرض تجربة مفيدة للغاية بالنسبة لنا. حيث يعد أكبر فعالية من نوعها في دولة الإمارات دون أدنى شك، وهو يجمع نخبة من الشركات الرائدة من مختلف أنحاء الخليج العربي ومنطقة شمال أفريقيا. ونغتنم فرصة مشاركتنا في هذا المعرض المهم لتسليط الضوء على منتجاتنا الجديدة، فضلاً عن تعزيز أواصر التواصل مع عملائنا الحاليين».

وأضاف ساجان: «تتمثل رسالتنا الأساسية في توفير حلول شاملة للعملاء. وانطلاقاً من ذلك، ينصب تركيزنا على اختيار أفضل المكونات والمواد الخام، وتحسين عمليات التصنيع، واتباع منهج صارم في اختيار المبرمجين والمنتجين الذين يحرصون على مواكبة منتجاتنا لأرقى المعايير العالمية المعتمدة. ومن هنا، يوفر معرض الخمسة الكبار منصة شاملة بالنسبة لقطاع البناء والأعمال الإنشائية، ونحن مسرورون جداً بمشاركتنا في فعالياته».

بدوره، قال فينكاتيسان سيثورامان، مدير تطوير الأعمال لدى مجموعة دانوب: «سنقوم خلال مشاركتنا في فعاليات معرض الخمسة الكبار بتخصيص منصة عرض حصرية للبلاط، والتي ستوفر للزوار تشكيلة واسعة من التصاميم والألوان المتنوعة من البلاط».

وأضاف: «توظف المنطقة استثمارات بمليارات الدولارات الأميركية في مشاريع الإنشاء، ولا سيما تلك المتعلقة بتنظيم معرض إكسبو دبي. ويشكل البلاط العصري الحل الجمالي الأمثل للأرضيات والأسطح المختلفة والأثاث».

وتبرهن مشاركة دانوب في فعاليات «معرض الخمسة الكبار» على الحضور القوي للمجموعة في السوق الإماراتية والمنطقة عموماً، وذلك من خلال منتجاتها المبتكرة وفائقة التطور. وثمة عامل آخر لا يقل أهمية ويتمثل في شبكة العلاقات الواسعة التي نجحت المجموعة في إنشائها على مدى السنين، والتي تستند إلى أرقى مستويات الجودة والمهنية العالية في تسليم المنتجات.