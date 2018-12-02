الإمارات الثالثة عالمياً ضمن الدول الأكثر جذباً للأثرياء

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

اختتمت في دبي «قمة الثروة العربية 2018» بمشاركة 200 من صانعي القرار، ومستشاري الاستثمار، ومديري الثروات، وأصحاب الأعمال، والمصرفيين من القطاع الخاص من الإمارات والعالم، وتحدث في القمة أكثر من 30 خبيراً متخصصاً في إدارة الثروات العالمية لتقديم حلول قابلة للتنفيذ في ظل هذه التحديات المفروضة عالميا على الاستثمار الخاص وفي ظل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتأثير رفع سعر الفائدة الفيدرالي للتأثير على الاستثمار العالمي.

وشهدت القمة عرض تقرير ووفقاً لتقرير الثروة العربية، فإن دولة الإمارات المضيفة للقمة تضم حوالي 3820 من أصحاب الملايين الذين يملكون أصولاً صافية بقيمة 10 ملايين دولار أو أكثر، وهناك أيضاً حوالي 1660 من أصحاب الملايين الذين يملكون حصة صافية لا تقل عن 30 مليون دولار و240 فرداً آخرين يملكون مالا يقل عن 100 مليون دولار.

أصول صافية

وذكر التقرير أن مجموع الأشخاص الذين يعيشون في الإمارات يمتلكون أصولاً صافية تبلغ قيمتها 925 مليار دولار، وحوالي نصف هذه الثروة 470 مليار دولار بنسبة 51%يحملها الأثرياء، حيث يبلغ متوسط دخل الفرد المقيم في دولة الإمارات حوالي 99 ألف دولار سنوياً وهذا يفوق بكثير المتوسط العالمي.

وأوضح التقرير أن الإمارات تحتل المركز الثالث في الدول الأكثر شعبية لجذب الأثرياء عام 2017 حيث اجتذبت البلاد 5000 من الأثرياء المعروفين في مجال الاستثمار العالمي.

وتطرقت القمة لمناقشة الاتجاهات والاستراتيجيات التي تؤثر على الاستثمار العالمي بالتركيز على القرارات المنتظرة مع انطلاق مجموعه العشرين غدا في الأرجنتين.

رفع الفائدة

وأوضح كاي فانبيترسون، الاستراتيجى العالمى فى ساكسو بنك ومقره سنغافورة، للوفود المشاركة في قمة الثروة العربية «تأثير نتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع وقرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة وسيكون له تأثير كبير على مجتمع المستثمرين العالمي وأسواق الأسهم في العالم للوفود المشاركة ، وتمثل الولايات المتحدة والصين ما يقرب من 40 في المائة من الاقتصاد العالمي البالغ 87.5 تريليون دولار ويضيف النمو السنوي للاقتصادين الأميركي والصيني ما يقرب من 1.7 تريليون دولار أميركي إلى الاقتصاد العالمي.

وتابع أصبحت الصين الآن ثابتة في المرتبة الثانية في التسلسل الهرمي للثروة في العالم ومن السمات البارزة الأخرى لتوقعات ثروة العالم هذا العام الارتفاع الظاهر في ثروة الأسرة في الولايات المتحدة، وخلال الأشهر الاثني عشر حتى منتصف 2018 ارتفع إجمالي الثروة العالمية بمقدار 14.0 تريليون دولار إلى 317 تريليون دولار وهو ما يمثل معدل نمو 4.6 % وكان هذا كافياً أيضاً لتجاوز النمو السكاني بحيث نمت الثروة لكل شخص بالغ 3.2 ٪ مما رفع الثروة العالمية إلى 63.100 دولار لكل شخص بالغ وهو رقم قياسي، وقال إن الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 تركت الاقتصاد العالمي بقيمة ديون تبلغ 170 تريليون دولار تضخمت الآن إلى ما يقرب من 250 تريليون دولار.

نصائح استثمارية

وقال وليام ملالي رئيس قمة الثروة العربية» إن الموضوعات الرئيسية والمتحدثين الذين تم اختيارهم بعناية يعززون هدف القمة المتمثل في تقديم نصائح استثمارية قابلة للتنفيذ، وتأتي تنمية الثروة من خلال الاستثمارات التي تبنى على قرارات مستنيرة، وقمة الثروة العربية هي المنصة الوحيدة في المنطقة التي بنيت من الألف إلى الياء لتلبي بشكل خاص كل ما يحتاجه أصحاب الثروات والاستثمارات العالية، ومنذ تأسيسها عام 2016، وضعت القمة نفسها كمنتدى متميز يجمع الأثرياء والمستثمرين وكبار التنفيذيين ومقدمي الخدمات للحصول على نصائح استثمارية قابلة للتنفيذ من أكثر الناس علماً.

ومن بين المتحدثين السابقين، الدكتور مارك موبيوس رئيس مجلس إدارة مجموعة تمبيلتون للأسواق، وغاري دوغان الرئيس التنفيذي للاستثمار سابقاً في بنك الإمارات الوطني وبنك أبوظبي الوطني، وريمي ايه رئيس مجموعه جلوبال، وشريف وهبة المدير التنفيذي لمجموعة جلوبال وغيرهم الكثير من الرموز الاستثمارية البارزة.