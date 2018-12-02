«الوطنية للمنظفات الصناعية» تعيّن رئيساً تنفيذياً جديداً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «الشركة الوطنية للمنظفات الصناعية» (NDC)، المتخصصة في مجال إنتاج السلع الاستهلاكية، عن تعيين «ويليام هانت» رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة.

وعمل وليام هانت رئيساً تنفيذياً للشركة الصناعية والتجارية للصابون والكيماويات في الشارقة بدولة الإمارات، وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة شيكاغو، وشهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية مع مرتبة الشرف من جامعة واشنطن.

وقال وليام هانت: «يسعدني الانضمام إلى فريق الشركة الوطنية للمنظفات الصناعيةK إذ تمتلك الوطنية للمنظفات سجلاً حافلاً بالنجاح كونها من الشركات العريقة في منطقة الشرق الأوسط، مع وجود مرافق تصنيع حديثة داخل مصانعها. وأتطلع بشغف إلى بناء المزيد من النجاح والعمل مع الفريق الإداري في سعينا جميعاً نحو تحقيق الأهداف المرجوة».