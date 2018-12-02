«ميركاتو» يعيد تصميم بورتوفيكيو لتتناسب مع موسم الأعياد

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

كشف مركز تسوق «ميركاتو» في منطقة جميرا بدبي عن تصميم هندسي ذي الطراز المعماري الإيطالي المميز وذلك في منطقة بورتوفيكيو، إذ تم إعادة تصميم وإضافة سقف زجاجي يسمح لضوء الشمس الطبيعي بالتسلل إلى المنطقة لتتناسب مع دخول موسم الشتاء والأعياد.

تأتي هذه الإضافة في إطار الجهود المبذولة من قبل ميركاتو لإغناء تجربة المتسوقين من المقيمين والسياح مما يمنح الزائر شعوراً مميزاً وممتعاً وكأنه في أحد شوارع إيطاليا المفتوحة، تمتد هذه الإضافة على مساحة 4300 قدم مربعة وتضم أكثر من 200 قطعة من الزجاج المقاوم للأشعة فوق البنفسجية والحرارة.

وقالت نسرين بستاني مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لمركزي ميركاتو وتاون سنتر جميرا: منذ أكثر من عقد من الزمان يتوافد الزائرون إلى ميركاتو ليستمتعوا بالأجواء المميزة، حيث التصميم المعماري الفريد من نوعه والأجواء المميزة، فالمدخل الرئيس لميركاتو والمغطى بالسقف الزجاجي الذي يسمح لضوء الشمس بالتسلل إلى داخل ميركاتو يجعلك تشعر بأنك تجوب شوارع أوروبا في الهواء الطلق وبما أن ميركاتو هو أكثر من تجربة تسوق بل تجربة ترفيهية كاملة فنحن واثقون أن هذه الإضافة الجديدة في منطقة بورتوفيكيو في الطابق الأول سوف تلقى إعجاب الزوار وتغني تجربتهم بالتسوق وقضاء أمتع وأطول الأوقات في أروقة ميركاتو.

وقام ميركاتو بافتتاح العديد من المتاجر الجديدة في الأشهر الماضية مثل إتش أند إم، زارا هوم، أورا للمفروشات ليم، صالون الأطفال هير كراج، لايف تايم كيدز رووم.