«Nike» تفتتح أكبر متجر للعلامة بالمنطقة في دبي مول

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة Nike أمس بالتعاون مع موزعها المحلي شركة سن أند ساند سبورتس عن افتتاح متجر Nike جديد في دبي مول. يمتد المتجر الجديد على مساحة 3290 متراً مربعاً ما يجعل منه أكبر متجر للعلامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيوفر Nike دبي منصة للعملاء للاحتفاء بثقافة الرياضة والتعاون ضمن إطار ورش عمل إبداعية.

يقدم المتجر مجموعة من المنتجات والخدمات المبتكرة ليكون الوجهة الجديدة للثقافة والرياضة في دبي.

أفضل تجربة شخصية: يضم المتجر مساحة خاصة تسمح للعملاء إضافة لمستهم الخاصة والشخصية على منتجات Nike طوال العام. حيث يدعون إلى تصميم الأحذية والملابس الرياضية الخاصة بهم باستخدام مجموعة من الاكسسوارات مثل أربطة الحذاء والأزرار والأقلام الخاصة والملصقات. كما يقدم المتجر خدمة الطبع على الأحذية بفضل تكنولوجيا ثورية تستخدم الأشعة فوق البنفسجية.

وسيكون المتجر بمثابة ملتقى للمجتمع المحلي للتواصل مع أبرز المبتكرين والرياضيين في المدينة. وسينظم متجر Nike دبي جدول فعاليات رياضية وثقافية بدءًا من نادي Nike+ للتمارين الرياضية إلى لقاءات وحوارات مع أبرز الرياضيين والفنانين بالإضافة إلى ورش عمل مع مجموعة من المصممين.