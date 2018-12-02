احتفالات في محطة مترو الاتحاد

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت «الإمارات العربية المتحدة للصرافة» عن تعاونها مع «هيئة الطرق والمواصلات» في دبي لتنظيم فعاليةٍ خاصة في محطة مترو الاتحاد بدبي. وتأتي هذه الخطوة احتفالاً باليوم الوطني. حضر الفعالية الاحتفاليّة العديد من ركاب المترو من المجتمعات المحلية والوافدين والسياح، والذين اجتمعوا سوياً للاحتفاء بقيم التسامح والتلاحم وروح الاتحاد.

وقال بروموث مانغات، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لشبكة فينابلر: «تمثل الإمارات مركزاً محورياً لعملياتنا العالمية، وذلك بفضل تطبيقها لسياسات ديناميكية داعمة لقطاع الأعمال، مع التركيز بشكلٍ خاص على مجالات التنمية والتطوير والابتكار، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة محوريّة للأعمال على مستوى المنطقة. وتستقطب الدولة الاستثمارات وأفضل المواهب من شتّى أنحاء العالم بفضل رؤيتها التقدّميّة التي تنتهجها لبناء مستقبل مشرقٍ وواعد».