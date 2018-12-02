«اقتصادية عجمان»: مسيرة إنجازات

المصدر: Ⅶ عجمان - البيان

قال علي عيسى النعيمي مدير عام «دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان»، إنه في الذكرى الـ47 لاتحاد دولتنا نقف بكل فخر واعتزاز، لنحتفل بمسيرة حافلة بالإنجازات والمكتسبات الحضارية، تلك المسيرة التي بدأها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حين حقق حلم الاتحاد ووضع حجر الأساس وقاد نهضة البلاد.

وأضافت: «في كل عام نحتفل فيه باليوم الوطني نتذكر بكل تقدير وإجلال الآباء المؤسسين، الذين عملوا بإخلاص من أجل وطن موحد ينعم فيه الشعب بالأمن والاستقرار والتقدم والرخاء، حيث شيدوا صرح الوطن على أسس قوية راسخة، فأصبحت الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في شتى المجالات. مجددين التزامنا بتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021 التي تمثل منظومة متكاملة من الركائز والأهداف والبرامج تعزز تنافسية الدولة.