«أليرجان»: الإمارات محور التقدم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

احتفلت شركة «أليرجان»، إحدى الشركات الدوائية الرائدة في العالم، بالذكرى 47 لليوم الوطني في مكتبها الإقليمي الذي تتخذ من دبي مقراً له. وقال، رمزي مراد، نائب رئيس شركة أليرجان عن الهند ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «أصبحت الإمارات تشكل محور التقدم العالمي في العديد من القطاعات الحيوية بفضل جهود قادتها الفتية الذين ساروا على خطى الآباء المؤسسين في تعزيز روح الاتحاد».

وأضاف: «ساهمت الثقافة والابتكار والتسامح والعيش المشترك في تحقيق رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان المتمثلة بتحويل الإمارات إلى دولة رائدة على الصعيد العالمي».

وتسعى «أليرجان» إلى تحقيق رسالتها بتحسين صحة ورفاهية المواطنين والقاطنين على أرض الدولة على حد سواء، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 الرامية إلى إنشاء بنية تحتية للرعاية الصحية على أسس عالمية تلبي احتياجات السكان.