«إنترسك 2019» ينطلق دبي يناير المقبل

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

تنطلق في يناير للعام المقبل بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، الدورة الجديدة لمعرض الأمن والسلامة «إنترسك 2019» الذي يعد أكبر معرض عالمي تجاري متخصص في أدوات وتقنيات الأمن ومكافحة الحرائق وتشهد الدورة القادمة التي تنظمها شركة ميسي فرانكفورت الألمانية مشاركة أكثر من 1,300 عارض من 59 دولة.

ويشهد سوق معدات وتقنيات الأمن والسلامة للحد من الحرائق بمنطقة الشرق الأوسط، نمواً قوياً خلال السنوات الست المقبلة، ليصل حجمه إلى 1.9 مليار دولار، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية وتطبيق اللوائح التي تتعلق بحماية الأرواح والوقاية من الحريق إلى جانب استثمارات البنية التحتية واسعة النطاق من بين المحركات الرئيسية للسوق.

ويفيد تقرير نوفمبر 2018 الصادر عن شركة6Wresearch أن سوق الشرق الأوسط لأنظمة مكافحة الحرائق، وتقنيات الكشف عن والتنبيه بالحرائق، مخارج الطوارئ والإضاءة من المتوقع أن يصل حجمه إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 8 في المئة.

وأوضح التقرير أن السوق الإقليمي شهد انخفاضا طفيفا خلال الفترة 2014-2016، ولكن بداية من عام 2017 ارتفع الطلب، مدعومًا بتعافي أسعار النفط والمبادرات الحكومية للتنويع الاقتصادي الحكومية التي تهدف إلى إنعاش القطاع.الإنشائي.

بالإضافة إلى ذلك، ساعدت قوانين السلامة والحرائق المعدلة، مثل تلك التي سنّها الدفاع المدني في الإمارات في العام 2016، في تحقيق نمو منتجات الحماية من حوادث الحرائق في المباني والبنية التحتية المطورة، في حين أضافت مزيدًا من الزخم إلى قطاع إعادة التهيئة، حيث تحل أحدث الأنظمة التي تتوافق مع التشريعات الحالية محل الأنظمة القديمة.

يأتي تقرير شركة الأبحاث، قبيل انطلاق إنترسك، المعرض التجاري الأبرز للأمن والسلامة والحماية من الحريق في العالم، الذي يقام في الفترة من 20 إلى 22 يناير 2019 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقال أندرياس ركس، مدير معرض إنترسك، إن قطاعي التجارة والضيافة هما قطاعان رئيسيان آخران يحفزان الطلب على أنظمة ومعدات السلامة من الحرائق، مضيفاً أن «النمو الكبير، خاصة في الإمارات، سيأتي خلال العامين المقبلين مع اقتراب»إكسبو دبي 2020«، بينما يحفز الاستثمار واسع النطاق في البنية التحتية السوق نحو تحقيق نمو قوي على مستوى منطقة الخليج».

«يقدم إنترسك، الذي يقام في دبي، فرصة مثالية للوصول إلى هذه الأسواق وما وراءها، حيث سيسعى الآلاف من المهندسين، جهات دمج الأنظمة، المقاولين، محترفي الصناعة وصناع القرار إلى إيجاد حلول لمشاريعهم المختلفة».

يشارك أكثر من 350 من هؤلاء العارضين في قسم الحرائق والإنقاذ، بما في ذلك أكبر الأسماء في قطاع حماية الأرواح والسلامة من الحرائق العالمي، مثل شركة نافكو (NAFFCO) من الإمارات، مجموعة كونكورد كورودكس، هانيويل من الولايات المتحدة الأميركية، وهوتشيكي من اليابان، دراجر من ألمانيا، وشركة فولكان التركية لصناعة عربات الإطفاء.

كما تعد إيتون كوربوريشن من أبرز العارضين في قسم الحرائق والإنقاذ، وهي واحدة ضمن شركات عديدة مشاركة في إنترسك 2019 تؤكد تفاؤلها حول التوجهات الحالية والمستقبلية للسلامة من الحرائق في السوق الإقليمي.