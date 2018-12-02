الشركات الإماراتية تتصدّر جوائز التميّز في مجال الأعمال الخليجي

المصدر: Ⅶ دبى ـ البيان

فازت دولة الإمارات بـ14 جائزة رئيسيّة في حفل توزيع جوائز ميد الذي أقيم مؤخراً، وهو أوّل برنامج مرموق يُقدّر مساهمات الأفراد والشركات في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

ومن بين أبرز الفائزين نذكر شركة دلسكو (أفضل مصنّع/‏ مورّد للعام)، و(أفضل شركة في مجال التصميم المعماري للعام)، وكلايد آند كو (أفضل مكتب محاماة للعام)، وشركة International Solar (أفضل مقاول متخصص للعام)، وشركة سيمنز (أفضل شركة في مجال الطاقة للعام)، وشركة Black & White Engineering (أفضل مستشار للعام)، وشركة ASGC (أفضل مقاول للعام)، والبنتاغون Pentagon (أفضل شركة للخدمات اللوجستية والنقل للعام)، و FIVE Real Estate Development (أفضل شركة تطوير للعام) وسانوفي (أفضل شركة في مجال الرعاية الصحية للعام، وهي جائزة استحقّها أيضاً مستشفى رويال البحرين).

كرّمت جوائز ميد أيضاً شخصيّة متميّزة لعبت دوراً محورياً في تقديم بعض مشاريع النقل الأكثر إبداعاً في المنطقة، حيث تمّ منح المهندسة ميثاء بن عدي، الرئيسة التنفيذيّة لمؤسّسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، جائزة محرّر ميد لإنجاز مدى الحياة.

وقد استحقّت بن عدي هذه الجائزة بحسب الحكام لمساهماتها الكبيرة في مساعدة الإمارات على أن تتمتّع بأحد أشدّ الاقتصادات ابتكاراً وتنافسية في العالم.

وقال ريتشارد طومسون، مدير التحرير في ميد وعضو لجنة التحكيم الخاصّة بالجوائز: «على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية فقط، كشركة رائدة ضمن هيئة الطرق والمواصلات في دبي، قامت بتنفيذ أكثر من 170 مشروعاً بتكلفة تفوق 60 مليار درهم، ونتج عنها أكثر من 5000 كيلومتر من الطرق الجديدة و450 جسراً جديداً و54 نفقاً جديداً.