«أستر الطبية»: نجاح مبهر للاتحاد

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

قال الدكتور آزاد موبين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «أستر دي إم الطبية» إن رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتحويل الإمارات إلى دولة رائدة على عدة أصعدة قبل 47 عاماً قد أثبتت نجاحاً مبهراً. هذا اليوم هو يومٌ عظيم لأنه يمثل منارة تمهد الطريق للأجيال القادمة، حيث تتجه الإمارات بقوة نحو مستقبل مشرق.

وأضاف: يمثل اليوم الوطني فخراً وأملاً لعامٍ جديد مليء بالمبادرات الاستراتيجية والإبداعية، التي تعد أساس سعادة المواطنين والمقيمين. ويعود الفضل في ذلك إلى القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.