إطلاق مسرع الأعمال «ريلام ستار» لتمكين الشركات الناشئة عالمياً في قطاع التكنولوجيا

المصدر: دبي- البيان

خصصت شركة «ريلام للاستثمار» الإماراتية خمسين مليون دولار لاستثمارها في عدة برامج تهدف إلى دعم الشركات الناشئة في قطاعات التكنولوجيا المالية، وإدارة أساطيل المركبات، وبلوك تشين، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد التشاركي، والخدمات. وأطلقت الشركة الإماراتية أول برامجها لمسرعات الأعمال «ريلام ستار»، الذي يستهدف دعم وتحفيز الشركات الناشئة الرائدة على مستوى العالم في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات المستقبل الواعد، ويمثل البرنامج حاضنة عربية فريدة من نوعها تهدف إلى منح الشركات الفائزة في الجولات التنافسية التي تجريها بهدف اختيار أجدر الشركات المستحقة لتلقي حزمة من المساعدات الفنية والتقنية والتمويلية بما يحقق لتلك الشركات الناشئة قيمة مضافة.

حيث يدعم البرنامج الشركات الناشئة بدراسات الجدوى والبحوث التسويقية بالإضافة إلى دعمهم بمنظومة «هيتاشين» المتكاملة، في الوقت الذي أصبحت فيه المعرفة والتكنولوجيا الركيزة الأساسية التي تبني أعظم الشركات نجاحاتها عليها.

وقال سلطان علي لوتاه، رئيس مجلس إدارة «ريلام للاستثمار» في تعليقه على إطلاق برنامج «ريلام ستار»: «نحن في «ريلام للاستثمار» نؤمن بأن الأفكار والابتكارات الجديدة التي تغير العالم تأتي من إبداعات عقول رواد الأعمال الشباب، ونحن لا نسعى لاستقطاب المؤسسات أو الشركات القائمة بالفعل بل إلى الأفكار الجديدة التي تحتاج إلى رعاية وتشجيع وخصوصاً في هذا الوقت الذي يشهد تحولات تقنية عميقة في كافة القطاعات على مستوى العالم».

ومن جانبه قال عبدالله علي راشد لوتاه العضو مؤسس لريلام للاستثمار رئيس برنامج ريلام ستار: «سيُحدث برنامج ريلام ستار نقلة نوعية في مجال تقنية المعلومات من خلال التنوع المستخدم في اختيار محاور البرنامج وآليات العمل المطبقة من خلاله، ونحن في ريلام ستار سنقدم لرواد الأعمال بيئة عمل جديدة مبنية على التشاركية والتطوير المستمر بين الشركة وشركائها الممولين من خلال البرنامج».

جاء إطلاق برنامج «ريلام ستار» خلال مؤتمر صحفي أقيم في متحف التاريخ الطبيعي بلندن، بحضور سلطان علي راشد لوتاه رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة «ريلام للاستثمار» وعبدالله علي راشد لوتاه رئيس برنامج «ريلام ستار» وأعضاء الشركة المؤسسين وعدد من خبراء الاستثمار ومؤسسات ريادة الأعمال وشركات التكنولوجيا والاستثمار ورواد الأعمال الشباب بالإضافة إلى شركاء برنامج «ريلام ستار» الاستراتيجيين مثل شركة إيميا من تركيا،والشريك الاستشاري فولت أند بارتنرز من دولة الإمارات.