«صناعة الفحيرة»: مكانة مرموقة

المصدر: Ⅶ الفجيرة - البيان

أكد الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة أن الاحتفال باليوم الوطني كل عام بات مشهداً يبرز مدى التماسك والانتماء بين أبناء الإمارات، ورغبتهم الحقيقية في التضحية والفداء، من أجل وطنهم الغالي في سبيل رفعة الأمة العربية والإسلامية، وتأكيد مكانة الإمارات المرموقة من خلال توجهاتها التنموية الطموحة حتى أضحت إنجازاتها مصدر إلهام للعديد من دول العالم.

وقال: إننا نحتفل بكل فخر واعتزاز بذكرى قيام اتحاد الإمارات الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويواصل تعزيزها وتمكينها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، الذين شيدوا الاتحاد على أسس راسخة وجعلوا منه أفضل تجربة وحدوية عربية في العصر الحديث.