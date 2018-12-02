«الإمارات للدراسات المصرفية»: نجاحات متواصلة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

احتفل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بمناسبة اليوم الوطني بمشاركة متميزة من الفرق التعليمية والتدريبية وطلبة المعهد، وذلك تعبيراً عن الحب والانتماء لهذا الوطن الغالي والولاء والإخلاص لقيادته الرشيدة.

وقال جمال الجسمي، مدير عام المعهد: على نهج القائد الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الـذي غرس فينا مبادئ حب هذا الوطن وفي ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتحقيقاً لرؤيته فقد تكاتفت جميع مؤسسات الدولة لتحقيق الإنجازات الحافلة على مدار 47 عاماً بحب وإخلاص وتفان وستستمر هذه الإنجازات والنجاحات ليواصل وطننا مسيرته الملهمة من ماض عريق لمستقبل مشرق.

وأعلن جمال الجسمي عن تقديم المعهد فرصاً تدريبية لـ٤٧ مواطناً ومواطنة من فئة أصحاب الهمم في الدولة، وذلك عبر الانضمام إلى برامج التطوير المهني في المعهد لعام 2019. وقال إن إطلاق المبادرة يأتي تماشياً مع عام زايد ويندرج ضمن جهودنا الحثيثة في تعزيز روح العمل الإنساني والتعاون بين أفراد المجتمع ومؤسساته وذلك عبر التركيز على الفرد واحتياجاته وتوفير فرص مناسبة لكل أفراد المجتمع.