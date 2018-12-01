«إيني» تعزز وجودها في الإمارات وعُمَان

المصدر: دبي ـ البيان

تسعى شركة «إيني» الإيطالية للنفط إلى توسيع وجودها في كلٍ من دولة الإمارات وسلطنة عُمَان، وذلك في إطار جهودها لبناء قاعدة أصول لها في الخليج العربي وخفض اعتمادها على أفريقيا، وفقاً لما نشرته أمس «رويترز»، نقلاً عن مصادر مطلعة. وأفادت الوكالة بأن «إيني» تخوض حالياً مباحثات مع سلطنة عُمَان بُغيَة الحصول على فرص متنوعة هناك. وأضافت «رويترز» أن «إيني» قد تقدمت بخطاب نوايا إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، للحصول على حصة أقلية في إحدى وحدات تصفية النفط التابعة لها. وعرضت «أدنوك» للبيع حصة تبلغ نسبتها 40% في الوحدة التي تقدر قيمتها بنحو 8 مليارات دولار، شريطة عدم بيعها إلى شركة واحدة.