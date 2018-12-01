«فايننشيال بوست»: مبادرة الاقتصاد الرقمي العربي من الإمارات غير مسبوقة

أكدت مجلة «فايننشيال بوست» الكندية بأن الرؤية المشتركة من أجل اقتصاد رقمي عربي، والتي تدعمها وتباركها دولة الإمارات تُعد بمثابة مبادرة غير مسبوقة، وخطة جريئة.

ونشرت المجلة أمس تقريراً عن المبادرة، والتي يقودها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في العالم العربي من خلال الاقتصاد الرقمي.

وأفادت «فايننشيال بوست» في تقريرها بأنه سيتم طرح المبادرة بشكل رسمي من خلال مؤتمر دولي من المقرر أن تستضيفه أبوظبي يومي 16 و17 من ديسمبر الجاري.

وأوضح التقرير أن دعم الإمارات لهذه المبادرة سيعزز العمل العربي المشترك. وأضاف التقرير أن الإمارات معروفة باقتصادها القائم على المعرفة، وباهتمامها بتمكين الشباب. وأضاف التقرير أن الإمارات تبنّت عدداً من المبادرات الأخرى التي تهدف إلى دعم التنمية المستدامة في المجتمعات العربية من خلال تنمية مهارات الشباب، مثل مشروع المليون مُشَفر عربي، ومنصة التعلم الإلكتروني التي تتيح فرصة التعليم عبر الإنترنت لأكثر من 50 مليون طالب عربي.