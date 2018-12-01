17.3 % نمو الرخص التجارية المجدّدة في دبي خلال أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

ارتفع عدد معاملات تجديد الرخص التجارية في دبي خلال أكتوبر الماضي 17.3% إلى 12.989 معاملة مقارنة بشهر سبتمبر الذي شهد 11.072 معاملة.

وأكّد قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن المعاملات شملت إنجاز 5.758 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي، من خلال الرسائل النصية بزيادة 11.9% مقارنة بشهر سبتمبر 2018، حيث تتم خدمة «التجديد التلقائي» من خلال إرسال رسالة نصية لأصحاب الرخص التجارية لإعلامهم بموعد تجديد الرخص وقنوات الحصول على الخدمة، وتغطي الخدمة أكثر من 2200 نشاط تجاري.