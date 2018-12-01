ارتفاع جديد متوقع لأسعار الفائدة

المصدر: دبي ــ البيان

توقع مسؤولون مصرفيون أن يلجأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى رفع معدلات الفائدة من جديد رغم المخاوف من أن يؤدي رفع معدلات الفائدة إلى «تباطؤ كبير» للاقتصاد الأميركي الذي بدأ يصدر مؤشرات ضعف. وقال أعضاء في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إن ارتفاع الأجور وثقة المستهلك القوية يعنيان أن هناك فرصة جيدة لبقاء نمو إجمالي الناتج المحلي قوياً قبل أن يتباطأ.

وأن هناك توافقاً بين جميع أعضاء الاحتياطي الفيدرالي تقريباً على أن رفع معدل الفائدة «سيتم قريباً على الأرجح»، إلا أن بعضهم عبّروا عن شكوك فيما يتعلق بالمدة التي يجب انتظارها قبل رفع المعدلات مجدداً بعد ذلك.